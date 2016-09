Scholes vindt er na vertrek Van Gaal nog steeds niets aan bij United

Door: redactie

6/09/16 - 18u13

Paul Scholes © epa.

Ondanks het vertrek van Louis van Gaal kan het spel van Manchester United Paul Scholes nog steeds niet bekoren. Tegenover The Independent laat het clubicoon zich opnieuw kritisch uit over zijn club. "United is de 'wow-factor' kwijtgeraakt."

Scholes gaat liever kijken bij de semiprofs van non-League-club Salford City bij hem uit de buurt dan dat hij naar Old Trafford rijdt. "Al weet ik niet of dat alleen te maken heeft met het spel of ook met het gedoe eromheen. Bij Salford parkeer ik mijn auto achter het doel en ga voetbal kijken."



"Ik heb in de Premier League al jaren geen écht goede wedstrijd meer gezien. Zelfs bij Royter Town, waar mijn 16-jarige zoon speelt, is het leuker", bromt de voormalig middenvelder met meer dan 718 officiële wedstrijden voor ManUnited in de benen. "Laatst werd het 5-4. Het is gewoon entertainment."



Scholes laat zich sinds zijn afscheid als speler in 2013 regelmatig kritisch uit over de 'Mancunians'. Vooral het United onder Van Gaal moest er aan geloven. Scholes noemde het voetbal vorig jaar 'saai, fantasieloos en deprimerend'. "Steeds als ik naar Old Trafford kom, zie ik negatief voetbal. Van Gaal vindt het zelf ook saai." Van Gaal beet terug dat de rossige analyticus op zijn woorden moest letten.



Mourinho

Onder Van Gaals opvolger José Mourinho is ManUnited hoopvol aan het seizoen begonnen. De club gaat na drie speelrondes zonder puntverlies aan kop in de Premier League. Het leverde Mourinho zijn eerste prijs als trainer van ManU op.