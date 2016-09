Kums: "Ik hoop Udinese met mijn ervaring iets bij te brengen"

© kos.

De Italiaanse media hebben vandaag voor het eerst kennisgemaakt met Sven Kums. De Gouden Schoen werd door Udinese voorgesteld op een persconferentie. "Het is een droom om hier te spelen."

"Ik heb me hier al goed aangepast", vertelde Kums op het perspraatje. "Mijn ploegmakkers hebben me geholpen. Ik ben ook niet meer zo jong (28, nvdr.), mijn ervaring heeft het me wel iets makkelijker gemaakt."



"Het is een droom om in de Serie A te mogen spelen. Met mijn ervaring hoop ik de ploeg iets bij te brengen. Ik zal alles geven zodat de jonge spelers het maximum uit hun kwaliteiten kunnen halen."



"Ook het eerste contact met trainer Giuseppe Iachini verliep opperbest. Hij legde me uit dat tactiek in Italië cruciaal is. Ik heb maar een week de tijd gehad, maar hoop dat ik de coach van mijn kwaliteiten heb kunnen overtuigen. Het liefst speel ik net voor de verdediging, als spelverdeler. In België scoorde ik ook regelmatig en ik hoop dat hier te blijven doen."



"Met mijn vrouw heb ik Udine al verkend en het bevalt me erg. Mijn landgenoot Johan Walem speelde hier vroeger ook (1997-2001) en heeft me wel wat tips gegeven, over restaurants en dergelijke. Qua type speler kan je me trouwens wel vergelijken met Walem, al was hij linksvoetig."



Nationale ploeg

En de Rode Duivels? "België heeft veel goede spelers op mijn positie", antwoordde Kums. "Maar ik wil hier bewijzen dat ik een belangrijke schakel voor mijn land kan zijn."



Sportief directeur Nereo Bonato stak de loftrompet over Kums. "Kums is precies de speler die we nodig hadden om een grote stap voorwaarts te zetten. Hij heeft veel ervaring en paste zich meteen in de groep in. We trokken een grote internationale speler aan en zullen ons nog erg jonge elftal daarmee gevoelig versterkt hebben. Sven is in staat om zijn teamgenoten in de beste positie te brengen. Hij is een eenvoudige jongen, maar heeft de kwaliteiten van een echte leider."