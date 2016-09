Hooligans schoppen keet tijdens loting in restaurant

Door: redactie

6/09/16 - 09u03 Bron: AFP

© afp.

Vier gewonden en heel wat materiële schade, dat is het resultaat van een raid door een dertigtal gemaskerde hooligans, maandag op een restaurant in Athene. De daders sloegen toe tijdens de loting van de kalender voor de Griekse tweede afdeling.

Een fotograaf moest naar het ziekenhuis worden gebracht met snijwonden en kneuzingen. Drie anderen werden ter plaatse verzorgd door de hulpdiensten. De hooligans vernielden ook wagens op de parking en materiaal dat toebehoorde aan de media. Ze konden vluchten voor de aankomst van de politie.



De Griekse bondsvoorzitter Giorgos Girtzikis woonde de loting bij en uitte achteraf zijn verontwaardiging. "Dit was een hele brutale actie. De aanval gebeurde tijdens een evenement waar ook vrouwen en kinderen aanwezig waren. Opnieuw komt het voetbal in een slecht daglicht."



Geweld is schering en inslag in het Griekse voetbal. Zo werd vorig seizoen de finale van de Griekse beker enkele weken uitgesteld na gevechten tussen fans in de marge van de halve finale tussen PAOK Saloniki en Olympiakos.