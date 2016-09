Mega cocaïnevondst in gestolen auto Gunter Jacob

Gunter Jacob flankeert Margarita Louis-Dreyfus, eigenaar van Olympique Marseille. © photo news.

Gunter Jacob is sinds deze zomer aan de slag als technisch directeur van Olympique Marseille. De gewezen TD van RC Genk kreeg sinds zijn komst naar de Zuid-Franse havenstad al twee keer overvallers over de vloer. Bij de eerste inbraak werd ondermeer de wagen van Jacob gestolen. Die auto werd vorige week vrijdag nu teruggevonden. De politie kon het voertuig rond middernacht na een wilde achtervolging staande houden in het centrum van Marseille. Aan boord zaten vier personen. Eén van hen droeg een tas met daarin bijna 2,5 kg cocaïne bij zich. De in beslag genomen cocaïnelading zou vele tienduizenden euro's waard zijn.



Jacob reageerde in Het Laatste Nieuws vorige week nog filosofisch op de dubbele inbraak waarvan hij recentelijk het slachtoffer werd. "In de zomermaanden liggen de inbraakcijfers altijd hoger omdat er dan velen met vakantie zijn", luidde het. "De politie van Marseille heeft me wel verteld dat ik de nieuwe recordhouder ben. Twee keer overvallen in twee weken, bij de derde keer hebben ze mij een kroon beloofd. Ik heb me wel nooit onveilig gevoeld. We hebben wel een nieuwe alarminstallatie laten plaatsen en een aantal camera's."