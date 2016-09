Ook Meunier stond perplex na het plotse vertrek van David Luiz

Door: Mike De Beck

David Luiz die zou terugkeren naar Chelsea voor het bedrag van maar liefst 37,5 miljoen euro. Tijdens de zomermercato was er geen enkele aanleiding naar die opvallende overgang en toch haalde Chelsea op Deadline Day nog een keer uit op de transfermarkt. Ook Thomas Meunier had het niet zien aankomen.



"Iedereen was verrast", vertelt de nieuwe rechtsachter van Paris Saint-Germain aan Sky Sports. "Het was de laatste dag van de transferperiode. Niemand verwachtte dat scenario. David Luiz was volgens mij een basisspeler bij PSG. Ik had dan ook niet verwacht dat hij zou vertrekken. Waarschijnlijk wilde hij het nog een keer proberen in Engeland en ik wens hem dan ook het allerbeste toe."