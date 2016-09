Topgebaar: Duitse eersteklasser verandert stadionnaam ter ere van overleden fan

Yari Pinnewaert

Bundesliga-club Darmstadt verandert de naam van haar stadion voor de rest van het seizoen van 'Merck-Stadion am Böllenfalltor' naar 'Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor'. Dat maakte de Duitse voetbalclub vandaag bekend. Supporter Jonathan Heimes verloor dit voorjaar in maart op z'n 26e de strijd tegen kanker.