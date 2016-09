Kompany nog wat langer buiten strijd? "Zijn bloedwaarden zijn nog niet in orde"

Door: redactie

4/09/16 - 12u28

© photo news.

Wanneer zien we Vincent Kompany opnieuw op het voetbalveld staan? Volgens de Daily Express zou de Rode Duivel mogelijk volgende week al zijn comeback kunnen maken in de kraker tegen Manchester United op Old Trafford. Al plaatste trainer Pep Guardiola meteen een kanttekening. "Het gaat elke dag beter met hem. Ik ben verbaasd over zijn vechtlust. Hij werkt nagenoeg de hele dag, maar zijn bloedtesten zijn nog niet perfect. En zolang dat niet helemaal in orde is, zal hij niet spelen. We willen vermijden dat hij weer geblesseerd raakt van zodra hij hervat. Hij heeft afgelopen jaren al te veel matchen gemist. Bovendien is Kompany een heel belangrijke en goede speler voor ons. Op het gepaste moment zal hij ons wel laten weten dat zijn spierproblemen in orde zijn en kan hij de draad weer helemaal oppikken op training. Voorlopig is dat nog niet het geval."