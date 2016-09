Lampard krijgt eigen 'Frank Lampard Day' en dan weet hij ook meteen wat hem te doen staat

Door: redactie

2/09/16 - 08u50 Bron: AD.nl

GOAL: Frank Lampard buries the defender, then the winner! Goal! New York City FC 3, D.C. United 2. Frank Lampard (New York City FC) left footed shot from the center of the box to the bottom left corner.

video Frank Lampard is na een moeizame start bij New York City helemaal opgeleefd. De 38-jarige Engelsman scoort dit seizoen aan de lopende band en werd afgelopen nacht door zijn club en de stad in het zonnetje gezet.