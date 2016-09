Exclusief: Unieke kijk in laatste transfer-uurtjes Jason Denayer

Mathieu Goedefroy

video Jason Denayer speelt dit seizoen op huurbasis bij Premier League-club Sunderland. De Rode Duivel - tegenwoordig bij de U21, maar op het EK nog bij de grote jongens - rondde de details van zijn huurovereenkomst gisterenavond laat nog af. Via bovenstaande videoreportage gunden de verdediger en zijn management onze videoman een inkijk in zijn laatste uren van transfer deadline day.

"Gisteren was één van de moeilijkste dagen die ik al meemaakte in mijn carrière", vertelt Denayer over zijn 'transfer deadline day'. "Er was een heel lange vergadering over mijn toekomst met de club. De bedoeling was om naar Galatasaray te gaan, want ik heb daar heel veel goede herinneringen en ik ken de club goed, maar dat mocht niet zijn. Het is belangrijk dat jullie dat niet op een negatieve manier te bekijken."



In extremis opteerde City dus voor een huurperiode binnen de Premier League, bij Sunderland. Jesse De Preter van Atticus Sports Management - makelaar van Denayer - benadrukt dat die keuze niet ingegeven werd door politieke motieven. "Ik lees hier en daar dat Jason omwille van de instabiliteit niet naar Turkije mocht", aldus De Preter. "Maar dat klopt niet. Wij hebben de voorbije dagen heel veel vergaderd met City, en daarbij kwam steeds naar voren dat de club Denayer dichter bij huis aan het werk wilde zien. Bovendien willen ze dat hij zichzelf komend seizoen op een hoger niveau bewijst, zoals de Premier League dus. Ze zien in Jason nog altijd de toekomst."



"Ik ben vandaag in Sunderland aangekomen na een reis van 2u30. Ik kan echt niet wachten om hier aan mijn avontuur te beginnen", aldus nog de EK-ganger. De komende weken en maanden zal de verdediger voor nog veel meer video-content zorgen over zijn nieuwe avontuur in Sunderland, 'stay tuned'!