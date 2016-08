Zenit laat niet Lombaerts, maar andere verdedigende sterkhouder vertrekken

Thomas Lissens

Garay gaat in de Primera Division voetballen. © Twitter Valencia.

Het leek lange tijd Nicolas Lombaerts te worden, maar het is een andere verdediger die zijn koffers pakt bij Zenit Sint-Petersburg. Ezequiel Garay verlaat immers de Russische club voor het Spaanse Valencia. In het Mestallastadion ondertekende hij een contract voor vier seizoenen.

De 29-jarige verdediger kwam in 2014 over van Benfica naar Zenit, waar hij ploegmaat was van Nicolas Lombaerts en Axel Witsel. Ook die laatste aasde op een transfer, maar de overgang van Axel Witsel naar Juventus ketste alsnog af. Na dit seizoen is de middenvelder einde contract bij Zenit en kan hij transfervrij vertrekken. Garay moet bij Valencia de vervanger worden van de naar Arsenal vertrokken Shkodran Mustafi. Bij de Spaanse topclub zal de Argentijnse international onder anderen doelman Mathew Ryan (ex-Club Brugge), Zakaria Bakkali (ex-PSV) en Eliaquim Mangala (ex-Standard) tegen het lijf lopen.

Rafa Silva zorgt voor transferrecord in Portugal

Benfica Lissabon, de ex-club van Garay, heeft zich inmiddels versterkt met de Portugese international Rafa Silva. De 23-jarige middenvelder verlaat Sporting Braga, tegenstander van AA Gent in de Europa League, en ondertekende bij de Portugese landskampioen een contract voor vijf seizoenen. Met de transfer is een bedrag van 16 miljoen euro gemoeid, zo maakten beide clubs donderdag bekend.



Daarmee is het de duurste transfer ooit tussen Portugese clubs. Het vorige record stond op naam van Joao Moutinho, die in 2010 voor 11 miljoen euro de overstap maakte van Sporting Lissabon naar Porto.



Negenvoudig international Rafa Silva kroonde zich begin juli in Parijs met de Portugese nationale ploeg tot Europees kampioen.