Transfer Witsel naar Juventus komt luttele minuten te laat

Door: redactie

1/09/16 - 06u57

Axel Witsel blijft bij Zenit. © getty.

Net te laat. Axel Witsel (27) stond op een zucht van Juventus, maar na getalm van Zenit geraakte de deal niet rond. Wellicht trekt de Rode Duivel volgende zomer gratis naar Turijn.

Wat een ontgoocheling. Alles leek in orde voor de gedroomde overgang naar Juventus. De Italiaanse landskampioen, die al máánden aan de mouw van Axel Witsel trok, had de aankondiging van de transfer al klaargemaakt. Het had een akkoord met Zenit over een deal van 18 miljoen euro + 3 miljoen euro aan bonussen en was bereid om Witsel vier of vijf seizoenen lang 4,5 miljoen euro per jaar te bieden. Ook de medische tests waren al perfect verlopen. Alleen wilde dat document met de Russische handtekeningen maar niet komen.



