Chelsea haalt oude bekende David Luiz terug naar Stamford Bridge

David Luiz speelde al van 2011 tot 2014 voor Chelsea. © photo news.

Chelsea heeft bij het sluiten van de transfermarkt nog eens stevig uitgehaald. De Blues haalden David Luiz binnen voor 37,5 miljoen euro. Een opvallende transfer, want in 2014 verkocht Chelsea de Braziliaan nog aan PSG voor een som van 50 miljoen euro.

Chelsea was al langer op zoek naar een centrale verdediger. De ploeg van Antonio Conte was onder meer geïnteresseerd in Kalidou Koulibaly van Napoli (ex-Racing Genk), maar die viel te duur uit. De Italianen wilden rond de 60 miljoen euro vangen.



In de zoektocht naar defensieve versterking kwamen de Blues uit bij een oude bekende. De 29-jarige David Luiz, tussen 2011 en 2014 al speler op Stamford Bridge, wordt bij Paris Saint-Germain weggeplukt voor 37,5 miljoen euro. In 2014 kwam datzelfde PSG hem halen voor 50 miljoen euro. Tot op de dag van vandaag een recordsom voor een verdediger. David Luiz moet nu zelf nog tot een akkoord komen met de Londense club en zijn medische testen doorstaan. Het wordt dus nog een race tegen de klok.



Luiz is de tweede defensieve versterking die Chelsea enkele uren voor het sluiten van de transfermarkt aantrekt. Eerder vandaag maakten de Blues ook al de komst van de Spaanse linksachter Marcos Alonso bekend, die zijn handtekening gezet heeft onder een contract van vijf seizoenen.



Chelsea, de ploeg van Rode Duivels Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi, telt na drie speeldagen nog het maximum van de punten in de Premier League en staat samen met Manchester City en Manchester United aan de leiding.