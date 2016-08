Pogba te duur? Shirtverkoop levert na drie weken al dik 220 miljoen euro op

Paul Pogba. © photo news.

Er is al veel gezegd en geschreven geweest over de recordtransfer van Paul Pogba naar Manchester United. Maar het astronomische bedrag van 105 miljoen euro (plus bonussen) blijkt een uitstekende investering te zijn. United heeft de transfersom immers al na drie weken dubbel en dik terugverdiend. De verkoop van shirts van Pogba hebben op die korte tijd maar liefst 190 miljoen pond, zo'n dikke 220 miljoen euro, opgeleverd. Dat bevestigde shirtsponsor Adidas. De boekhouder bij de Mancunians is alvast een gelukkig man.