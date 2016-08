West Bromwich leent Pocognoli uit aan tweedeklasser Brighton

Door: redactie

Sébastien Pocognoli wordt door West Bromwich Albion tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Engelse tweedeklasser Brighton.

De 29-jarige Luikse verdediger onderging dinsdagavond met succes de medisch testen in Brighton. "Sébastien heeft heel wat ervaring omdat hij bij verscheidene Europese ploegen gespeeld heeft. Hij is het type speler dat we nog zochten", vertelde Brighton-coach Chris Hughton.



Pocognoli zit al sinds 2014 bij West Brom maar kon er al geruime tijd niet meer op een basisplaats rekenen.