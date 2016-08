Daum boos op Anderlecht: "Ze handelden als amateurs"

Niels Vleminckx

31/08/16 - 07u56

© photo news.

Christoph Daum, ex-trainer van Club Brugge en nu bondscoach van Roemenië, is niet te spreken over de manier waarop Anderlecht de transfer van zijn international Nicolae Stanciu heeft afgehandeld. "Die club gedroeg zich slecht en handelde als een amateurclub." Het irriteerde de Duitser vooral dat Stanciu's transfer nog steeds niet was afgehandeld toen de Roemenen verzamelen hadden geblazen voor de interlands van deze week. Stanciu moest het oefenkamp één dag verlaten om naar Brussel te vliegen en er zijn contract te tekenen. "Ik liet het toe om Nicolae te helpen, niet voor Anderlecht of iemand anders. Ik heb een lange discussie gehad met de Belgische club, ik ben boos op hen."