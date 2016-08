Argentijnse aankoop van PSG tovert met geweldige 'rabona-pass'

Door: redactie

30/08/16 - 19u04

Giovani Lo Celso fantastic rabona pass and nutmeg vs Defensa HD

video Giovani Lo Celso was eind vorige maand de eerste aankoop van de Nederlander Patrick Kluivert als directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain. De Franse club stalde de 20-jarige Argentijn meteen op huurbasis bij zijn oude club Rosario Central. Daar liet hij zondag zien veel in zijn mars te hebben.

Tijdens de wedstrijd tegen Defensa HD in de hoogste Argentijnse liga toverde de middenvelder met een schitterende rabona, een pass van achter het standbeen. Daar ging al een even fraai balletje door de benen bij een speler van Defensa aan vooraf.



PSG legde in juli liefst 15 miljoen euro neer voor de kleine spelverdeler. Hij staat tot medio 2021 onder contract in de Franse hoofdstad.