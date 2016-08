Alcácer voor 30 miljoen euro naar Barcelona, Munir naar Valencia

Door: redactie

Alcácer werd na zijn transfer naar Barcelona op deze manier gefeliciteerd bij de Spaanse nationale ploeg © epa.

De Spaanse landskampioen FC Barcelona heeft zich versterkt met de Spaanse international Paco Alcacer. De 23-jarige aanvaller komt over van FC Valencia, waar hij ploegmaat was van Zakaria Bakkali, en ondertekende in Nou Camp een contract voor vijf seizoenen.