Wat u mag weten over deze jonge Belgische reus die debuteerde bij grootmacht Inter

Senna Miangue debuteerde afgelopen weekend bij de Italiaanse grootmacht Inter. "Een droom die uitkwam", glunderde de 19-jarige verdediger. Drie jaar geleden fronsten velen de wenkbrauwen toen de tiener de stap van Beerschot naar Milaan zette, maar de overgang werd toch een schot in de roos. Hieronder wat u mag weten van de talentvolle Hobokenaar.

Ontdekt door Casiraghi

Miangue, die op zijn negende basketbal inruilde voor voetbal, werd gevormd bij Beerschot - en tussendoor ook even bij Antwerp. Toen Beerschot in 2013 overkop ging, verkaste Miangue naar Inter, waar hij meteen een profcontract voor drie seizoenen ondertekende. De Belgische topclubs informeerden wel naar zijn voorwaarden, maar ze kwamen te laat. Ook PSV en Manchester United visten achter het net. Het was de ervaren hoofdscout Pierluigi Casiraghi - niét de gewezen international van Chelsea en Juventus - die Miangue ontdekte. Hij zag in de Antwerpenaar een toekomstige topper links in een driemansverdediging en drukte zijn komst door. Met succes.

Winning team of today's foot-volley tournament #training #inter

Indrukwekkende fysieke présence

Een beer van 1m92 en van gewapend beton. Iemand die niet terugdeinst in duel. Naast zijn fysieke présence wordt de verdediger ook geroemd voor zijn offensieve impulsen, snelheid en strakke voorzetten. Niet toevallig is zijn idool Manchester City-middenvelder Yaya Touré - de twee hebben dezelfde lichaamsbouw. Miangue kan zowel centraal als links uitgespeeld worden - al heeft hij wel een voorliefde voor de flank. © ap.

Stelen met de ogen van Mancini en De Boer

Miangue kon groeien bij de Primavera, de tweede ploeg van Inter en de kweekvijver van blauw-zwart talent. Vorig seizoen beloonde toenmalig coach Roberto Mancini hem met een plek op de bank tegen Frosinone. Op minuten moest hij wachten tot het oefenkamp begin dit seizoen in de VS. De Italiaan liet hem opdraven tegen onder meer Bayern München. "Mancini gaf me de hele dag door richtlijnen en adviezen", aldus Miangue, die in Amerika in zowat elke wedstrijd meespeelde. Intussen nam Frank de Boer over van Mancini en ook hij ziet het potentieel van Miangue. De Nederlander neemt onze landgenoot, zoals u hieronder kan zien, wel eens apart om hem goede raad te geven. Si continua a lavorare per migliorare ⚫️ We keep on working to become better #forzainter

Debuut tegen Palermo: 6 op 10

Vorig seizoen kwam Miangue voor het eerst echt piepen bij de eerste ploeg van Inter, dit seizoen is het dus écht goed raak. De Antwerpenaar debuteerde afgelopen weekend tegen Palermo - veel eerder dan verwacht. De Boer liet Miangue na 68 minuten als linksachter in een viermansdefensie invallen bij een 0-1 achterstand. De Argentijn Mauro Icardi bracht Inter opnieuw langszij, meteen ook de eindstand. "Een droom die uitkwam", was Miangue in de zevende hemel. "Dit maakte heel veel emoties los, zelfs tijdens de match al." De toonaangevende Italiaanse krant Gazzetta dello Sport gaf Miangue uiteindelijk 6 op 10 voor zijn invalbeurt - een goede score van het doorgaans scherpe sportblad. © photo news.

Contract tot 2020

Dat ze in Milaan écht in onze landgenoot geloven, mag ook blijken uit het feit dat zijn contract met vier jaar werd verlengd en dat er afgelopen zomer geen sprake was om hem te laten gaan. "Er waren aanbiedingen voor een uitleenbeurt, onder meer van een Belgische topclub", zei hij eerder aan onze Videoman Mathieu Goedefroy. "Maar voor Inter was dat niet bespreekbaar. Dat vind ik op zich al een mooi compliment. Italië is het mekka van de verdediging. Als je het hier als verdediger maakt, dan maak je het overal. Voor jonge verdedigers is een passage in Italië een slimme tussenstap." Miangues contract loopt tot 2020.

Merci @thomas12meunier pour la photo et le maillot après le match! #inter #psg #usa #tour

In de handen van Verheyen en nu Walem

De progressie van Miangue ontgaat ook onze nationale bondscoaches niet. Gert Verheyen hád de verdediger de voorbije seizoenen al onder zijn hoede bij U18 en U19. Nú doet beloftencoach Johan Walem een beroep op Miangue voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de jonge Duivels op verplaatsing tegen Malta (2 september) en thuis tegen Tsjechië (6 september). De speler profiteert van de afmeldingen van Jason Denayer (Manchester City) en Corentin Fiore (Standard). België staat voorlopig met 12 punten uit zes wedstrijden op de derde plaats in groep 1, maar speelde wel een wedstrijd minder dan Tjechië (17) en Montenegro (12). De negen groepswinnaars plaatsen zich voor het EK in Polen. De beste vier tweedes spelen barrages.

Throwback to this game with the national team #teambelgium #reddevils

Antwerpen

De Italiaanse media beklemtonen het belang van Miangues geboortestad Antwerpen. Zo stelt de Gazzetta dello Sport Antwerpen net niet voor als heilige grond. "Miangue is afkomstig van Antwerpen, de stad van Radja Nainggolan, Toby Alderweireld, Romelu Lukaku en van olympisch kampioene hoogspringen Tia Hellebaut." Dat kan dus haast niet mislukken...

