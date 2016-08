Marco van Basten ruilt Oranje in voor FIFA

Door: redactie

Marco van Basten. © pro shots.

Marco van Basten ruilt Oranje in voor een baan bij de wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de Nederlander bevestigd bij Voetbal International, het weekblad waar Van Basten columnist is. Van Basten, assistent van bondscoach Danny Blind bij het Nederlands elftal, heeft ook de KNVB al van zijn naderende 'transfer' op de hoogte gebracht.

© anp.

Van Basten heeft een aanbieding van de FIFA om in een innovatieteam plaats te nemen, ingericht om het voetbal in tal van facetten te ontwikkelen. De verwachting is dat hij de komende week nog wel twee keer op de bank zit bij Oranje: donderdag in de oefeninterland tegen Griekenland en volgende week dinsdag bij de start van de WK-kwalificatie tegen Zweden.



Na het vertrek van Dick Advocaat en de aanstaande 'move' van Marco van Basten moet Oranje de komende weken op zoek naar twee assistenten. Ruud Gullit, die het nieuws van het vertrek van Van Basten gisteravond aanzwengelde, kwam er vanwege het besluit van Van Basten niet uit met de KNVB om opvolger te worden van Advocaat.



Met het aanstaande vertrek van Van Basten is de chaos bij de KNVB compleet. Gisteren werd ook bekend dat directeur Bert van Oostveen terugtreedt en wordt vervangen door Gijs de Jong.