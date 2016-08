Margarita Louis-Dreyfus verkoopt Marseille aan Amerikaanse topzakenman

Het was al langer duidelijk dat de Zwitserse zakenvrouw Margarita Louis-Dreyfus haar zinnen had gezet op de verkoop van de club, die in haar handen was gekomen bij het overlijden van haar echtgenoot Robert Louis-Dreyfus in de zomer van 2009 © photo news.

De Amerikaanse zakenman Frank McCourt, de voormalige eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers, wordt de nieuwe eigenaar van de Franse topclub Olympique Marseille. Dat maakte Jean-Claude Gaudin, burgemeester van Marseille, zopas bekend tijdens een persconferentie in aanwezigheid van McCourt en eigenares Margarita Louis-Dreyfus.

"Momenteel werken we er nog aan, over enkele weken hopen we de transactie af te ronden", vertelde McCourt in de Zuid-Franse havenstad.



Het was al langer duidelijk dat de Zwitserse zakenvrouw Margarita Louis-Dreyfus haar zinnen had gezet op de verkoop van de club, die in haar handen was gekomen bij het overlijden van haar echtgenoot Robert Louis-Dreyfus in de zomer van 2009. Via de voormalige topman van Adidas was er destijds ook een link met België, want Louis-Dreyfus bezat eveneens ongeveer 75 procent van de aandelen van Standard Luik. In 2011 besliste Margarita via een Zwitsers advocatenkantoor echter al over te gaan tot de verkoop, waarna Roland Duchâtelet de nieuwe sterke man werd aan de boorden van de Maas.



In het tussenseizoen werd de band met België weer wat sterker, toen de club Gunter Jacob aanstelde als sportdirecteur. Met Aaron Leya Iseka werd er een Belgische aanvaller tot het einde van het seizoen gehuurd van RSC Anderlecht. Hij moest het vertrek van zijn broer Michy Batshuayi mee helpen opvangen. De Rode Duivel werd vorig seizoen topschutter in het Stade Vélodrome en kon dat verzilveren met een EK-selectie en een overgang naar Chelsea.