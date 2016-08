Uitschakeling tegen Anderlecht kost Slavia Praag-coach zijn job

Door: redactie

29/08/16 - 14u03 Bron: Belga

Dusan Uhrin © belga.

Slavia Praag, tegenstander van Anderlecht in de play-offronde van de Europa League, heeft zijn coach Dusan Uhrin ontslagen. Slavia ging zowel thuis als uit zwaar onderuit tegen Anderlecht en miste ook in de Tsjechische competitie zijn start met een 4 op 12.

Naast Uhrin moet ook sportief directeur Jinoch Konci opstappen bij Slavia. Vorig seizoen leidde Uhrin Slavia Praag in zijn eerste seizoen in de Tsjechische hoofdstad naar een vijfde plaats in de competitie en een bijbehorend ticket voor de voorrondes van de Europa League.