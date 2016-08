Na Europese blamage incasseren Romeinse Rode Duivels ook in Serie A een vermijdbare mentale tik

Door: Glenn Bogaert

28/08/16

© ap.

Dinsdag zaten Radja Nainggolan en de geschorste Thomas Vermaelen nog in zak en as na die pijnlijke Champions League-uitschakeling tegen FC Porto. Vijf dagen later leken de Rode Duivels van AS Roma weer een reden te hebben om te lachen. De Belgen in Italiaanse loondienst hielpen hun ploeg aan een 0-2 voorsprong tegen Cagliari, maar die mooie bonus ging alsnog verloren. De gelijkmaker viel vlak voor tijd.