Jelle Van Damme loopt blessure op bij LA Galaxy, Ciman wint met Impact

Thomas Lissens

28/08/16 - 15u00

Van Damme in actie tegen de Vancouver Whitecaps. © ap.

Los Angeles Galaxy is in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel tegen Vancouver Whitecaps. Jelle Van Damme verscheen naar goede gewoonte aan de aftrap bij Galaxy, maar moest vlak voor de pauze naar de kant met een blessure.

Eerder had ook sterspeler Steven Gerrard gekwetst het veld moeten verlaten. LA Galaxy staat op de vierde plaats in de Western Conference.



Laurent Ciman ging met Montréal Impact met 0-1 winnen op het veld van Toronto FC, de leider in de Eastern Conference. Ingnacio Piatti zorgde na 73 minuten voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Impact blijft vijfde in de stand.