Bongonda krijgt concurrentie van Rossi bij Celta

De Spaanse eersteklasser Celta de Vigo heeft zich versterkt met de Italiaanse spits Giuseppe Rossi. De 29-jarige voormalige international wordt voor een seizoen gehuurd van het Italiaanse Fiorentina, op voorwaarde dat de blessuregevoelige Rossi door de medische testen geraakt in Vigo.

Bij Celta wordt hij in de aanval een concurrent van belofteninternational Theo Bongonda. Rossi zal ook op de Belgische voetbalvelden te zien zijn, want met Celta neemt hij het in de groepsfase van de Europa League op tegen Bekerwinnaar Standard Luik.



Ook vorig seizoen werd Rossi door Fiorentina uitgeleend aan een club uit de Primera Division. Met zes doelpunten kon hij Levante echter niet voor degradatie behoeden. Ook zijn beste periode beleefde hij ooit in Spanje. Tussen 2007 en 2013 maakte Rossi ruim tachtig doelpunten voor Villarreal, nadien sukkelde de dertigvoudig international van Italië (zeven doelpunten) vaak met zware knieblessures en ging het bijgevolg bergaf met zijn carrière.