Kasper Schmeichel onder het mes, maar zou fit geraken voor duel tegen Club Brugge

© getty.

© getty.

Leicester-doelman Kasper Schmeichel wordt morgen geopereerd aan een hernia. De 29-jarige Deen moest gisteren in het duel met Swansea vroegtijdig naar de kant met een opspelende rug, een euvel dat hem al wekenlang parten speelt. "Toch namen we het berekende risico om hem op te stellen", stelde coach Claudio Ranieri na de 2-1 zege tegen Swansea.



Ranieri hoopt nu dat hij zijn nummer één kan recupereren voor het topduel van zaterdag 10 september tegen Liverpool. Vier dagen later, woensdag 14 september, moet Leicester dan weer aan de bak in de Champions League. Dan geeft de Engelse landskampioen in Jan Breydel Club Brugge partij op de eerste speeldag van het kampioenenbal. Als Schmeichel niet fit geraakt, dan neemt Ron-Robert Zieler diens plek onder de lat in.