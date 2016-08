Door: redactie

Atletico Madrid heeft ook op de tweede speeldag in de Primera Division vrede moeten nemen met een gelijkspel. Na de 1-1 van vorige week tegen Alaves, deed de de Champions League-finalist op het veld van Leganes niet beter dan 0-0. Rode Duivel Yannick Carrasco mocht in de 63e minuut invallen, maar ook hij vond de weg naar het doel niet. Alaves en Leganes speelden vorig seizoen allebei nog in de tweede klasse. In de stand heeft Atletico nu al vier punten goed te maken op stadsrivaal Real.