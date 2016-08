Mourinho bezorgd om Fellaini: "Het ziet er slecht uit"

© photo news.

Marouane Fellaini heeft tijdens de met 0-1 gewonnen partij van Manchester United tegen Hull City een rugblessure opgelopen. Dat verklaarde manager José Mourinho op de persconferentie na de wedstrijd.

Mourinho prees de prestatie van de Rode Duivel, die één van de genomineerden voor de titel van Man van de Match was. Fellaini speelde de wedstrijd uit en was naast Paul Pogba één van de sterkhouders op het middenveld van Manchester. "Marouane is defensief heel belangrijk voor ons. Hij heeft echter een spierblessure in de rug opgelopen en het ziet er niet goed uit", aldus Mourinho.



Fellaini werd door bondscoach Roberto Martinez opgeroepen voor de oefeninterland op 1 september tegen Spanje en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus op 6 september. Mourinho ziet geen probleem om zijn middenvelder naar België te laten afreizen. "Ik denk dat hij moet gaan. De medische staf van België zal wel naar hem kijken. Ik wil er niet over speculeren hoe lang hij buiten strijd zal zijn, maar het ziet er slecht uit."