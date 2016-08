Bedrijvige Mertens heeft voet in twee goals: Napoli wint met 4-2 van Milan

© photo news.

Napoli heeft op de tweede speeldag van de Serie A met 4-2 gewonnen van AC Milaan. Dries Mertens kreeg een basisplaats en had een voet in twee doelpunten.

Na zijn twee doelpunten van vorige week tegen Pescara als invaller, kreeg Dries Mertens deze week een basisplaats tegen AC Milaan. Mertens was opnieuw erg bedrijvig en zag na achttien minuten een schot tegen de paal verdwijnen. Arkadiusz Milik was goed gevolgd en zette de 1-0 op het bord. Diezelfde Milik verdubbelde de voorsprong in de 33e minuut. In de tweede helft kwam Milan snel langszij via doelpunten van Niang (51.) en Suso (55.). Toch ging de zege naar Napoli toen José Callejon de rebound op een schot van Mertens tegen de netten kreeg (74.). In de blessuretijd (90+2.) werd het nog 4-2 door een eigen doelpunt van Milan-vedediger Romagnoli. Mertens werd na 78 minuten naar de kant gehaald voor Lorenzo Insigne.

Muyters

In Nederland kende doelman Tom Muyters geen prettige avond met Excelsior op bezoek bij grote broer Feyenoord. Excelsior kwam via Stanley Elbers (26.) wel eerst nog op voorsprong, maar daarna stak Feyenoord een tandje bij en moest Muyters zich nog vier keer omdraaien in een 4-1 nederlaag. Doelpuntenmakers voor Feyenoord waren Dirk Kuyt (44., 59.), Steven Berghuis (61.) en Jens Toornstra (65.).



Stefano Marzo speelde een volledige wedstrijd als rechtsachter bij Heerenveen tegen PEC Zwolle. De Zweed Sam Larsson opende in de 50e minuut de score na een blunder in de Zwolse verdediging, meteen goed voor een 1-0 overwinning.



Loris Brogno beet met Sparta Rotterdam met 3-1 in het zand tegen FC Twente. Brogno zorgde via een strafschop voor de aansluitingstreffer (54., 2-1), maar dat leverde geen punten op. Voor Twente maakten Hakim Ziyech (14., 1-0 en 59., 3-1) en Yaw Yeboah de doelpunten (36., 2-0).