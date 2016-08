Als een echte Italiaan: Dries Mertens schittert zowel op het veld als voor de micro

Bewerkt door:

Napoli heeft op de tweede speeldag van de Serie A met 4-2 gewonnen van AC Milaan. Dries Mertens kreeg een basisplaats en had een voet in twee doelpunten. Omwille van zijn opgemerkte start van het seizoen mocht hij zijn opwachting maken bij het Italiaanse Sky, waar duidelijk werd dat hij al drie jaar in de laars vertoeft. In bijzonder vlot Italiaans ging de Duivel in gesprek met de journalist en daarna ook de studiogasten, die zijn partij grondig analiseerden.

© photo news. Na zijn twee doelpunten van vorige week tegen Pescara als invaller, kreeg Dries Mertens deze week een basisplaats tegen AC Milaan. Mertens was opnieuw erg bedrijvig en zag na achttien minuten een schot tegen de paal verdwijnen. Arkadiusz Milik was goed gevolgd en zette de 1-0 op het bord. Diezelfde Milik verdubbelde de voorsprong in de 33e minuut.



In de tweede helft kwam Milan snel langszij via doelpunten van Niang (51.) en Suso (55.). Toch ging de zege naar Napoli toen José Callejon de rebound op een schot van Mertens tegen de netten kreeg (74.). In de blessuretijd (90+2.) werd het nog 4-2 door een eigen doelpunt van Milan-vedediger Romagnoli. Mertens werd na 78 minuten naar de kant gehaald voor Lorenzo Insigne.

