De Laet verliest debuutmatch met Aston Villa, Odoi en Kebano winnen wel

27/08/16 - 21u01 Bron: Belga

Ritchie De Laet heeft in zijn eerste wedstrijd met Aston Villa geen punten kunnen pakken. Op de vijfde speeldag van de Engelse Championship (tweede klasse) ging Villa op bezoek bij Bristol City met 3-1 de boot in. Denis Odoi won met Fulham in de absolute slotfase met 0-1 bij Blackburn.