Witsel en Zenit pakken derde zege van het seizoen, Lombaerts opnieuw niet van de bank

Door: redactie

27/08/16 - 20u55 Bron: Belga

Axel Witsel. © getty.

Axel Witsel heeft vandaag met Zenit Sint-Petersburg op de vijfde speeldag van de Russische Premier League een eenvoudige 3-0 overwinning geboekt tegen Amkar Perm. Witsel stond bij de thuisploeg negentig minuten tussen de lijnen, Nicolas Lombaerts kwam (opnieuw) niet van de reservebank en speelde nog geen enkele minuut in de eerste vijf competitiewedstrijden van Zenit.

Uitblinker bij Zenit was de nieuwe Braziliaan Giuliano, deze zomer overgekomen van Gremio. Giuliano (22. en 32.), zaterdag voor de eerste keer aan de aftrap, zette de manschappen van coach Lucescu nog voor de pauze op een dubbele voorsprong. Linksachter Domenico Criscito (89.) deed de boeken voor Perm in het slot helemaal toe.



Door de zege springt Zenit (9 punten) over Amkar Perm (8 punten) naar de derde plaats.