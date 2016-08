Iseka boekt met Marseille eerste seizoenszege

Door: redactie

Lassana Diarra en Leya Iseka feliciteren Cabella met zijn goal. © afp.

Na een nederlaag en een gelijkspel heeft Marseille gisteren zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Op de derde speeldag in de Ligue won het met 2-0 van het nog puntenloze Lorient. Aaron Leya Iseka startte in de basis en werd in de 59e minuut vervangen.



Op de tweede speeldag in de Spaanse Primera Division mocht Charly Musonda in de 67e minuut invallen bij Betis Sevilla, dat 0-0 gelijkspeelde tegen Deportivo La Coruna.