Door: redactie

26/08/16 - 22u16

video 6-0, dat heet dan het seizoen in stijl beginnen. Bayern München was in zijn opener meer dan een klasse te sterk voor Werder Bremen. Robert Lewandowski was meteen de grote man met een hattrick. Ook Alonso - een pareltje - Lahm en Ribéry waren trefzeker. De concurrentie, als er die al is, is nu al gewaarschuwd.