Mourinho: "Onwaarschijnlijk dat Schweinsteiger zal spelen bij United"

Door: redactie

26/08/16 - 18u19

© epa.

Jose Mourinho lijkt aan te sturen op een vertrek van Bastian Schweinsteiger. Vandaag zei de ManUnited-coach dat de Duitser waarschijnlijk dit seizoen niet zal spelen. "Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is heel zwaar. We hebben vijf spelers voor twee posities. Het zal heel moeilijk worden voordat hij een kans krijgt."