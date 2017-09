OH Leuven sleept in slotfase punt uit de brand tegen Beerschot Wilrijk, Westerlo haalt zwaar uit

Door: redactie

24/09/17 - 18u33 Bron: Belga

De Leuvenaars konden in het ultieme slot nog gelijkmaken. © belga.

Oud-Heverlee Leuven en Beerschot Wilrijk hebben op de zevende speeldag in de Proximus League de punten gedeeld. De match eindigde aan Den Dreef op 1-1. De gelijkmaker van OHL viel pas in de toegevoegde tijd. Westerlo is rode lantaarn af na 4-0 winst tegen Roeselare.

Placca (62') leek Beerschot Wilrijk lang de drie punten te bezorgen, maar via Storm (95') kwam de thuisploeg in de slotseconde op gelijke hoogte. Het was voor Nigel Pearson de eerste match als coach van OHL. De Brit volgde Dennis van Wijk op, die afgelopen week aan de kant werd geschoven. KVC Westerlo van zijn kant klopte Roeselare met 4-0. De wedstrijd begon rampzalig voor de bezoekers uit West-Vlaanderen. Zolotic haalde na vier minuten in het strafschopgebied de doorgebroken Annys neer en mocht meteen gaan douchen. Roeselare-doelman Biebauw stopte vervolgens nog de strafschop van Naessens, maar kon nadien niet vermijden dat Corstjens (13') - met het hoofd - en De Ceulaer (36') - met een intikker - de thuisploeg nog voor de pauze op een dubbele voorsprong zetten. Na rust moest Roeselare de kelk tot op de bodem ledigen. Na een fout van Biebauw op De Ceulaer in de zestien, zette de Deen Christensen (77') vanop de strafschopstip de 3-0 op het bord. Annys legde in de 88e minuut met een rake kopbal de 4-0 eindstand vast. Westerlo klimt door de zege weg van de laatste plaats in het klassement. Het team van coach Vedran Pelic telt na zeven speeldagen zeven punten. Tubeke (5 punten) neemt de rode lantaarn over. Roeselare blijft derde, met 10/21. Zaterdag won Cercle Brugge ruim van Tubeke (4-0) en hield Lierse na twee late treffers de punten thuis tegen Union (2-1). Beerschot blijft, ondanks het puntenverlies, de stand aanvoeren met vijftien punten. Cercle Brugge (12 punten) volgt, voor Roeselare en OH Leuven (elk 10 punten).

Nieuwe OHL-coach Nigel Pearson aangenaam verrast door ploeg en sfeer in stadion

De Brit Nigel Pearson, die Van Wijck vrijdag opvolgde, zat voor het eerst op de bank. © belga.

Nigel Pearson, die vrijdag in dienst trad bij Oud-Heverlee Leuven, toonde zich zondagavond na de match OHL-Beerschot Wilrijk aangenaam verrast door de kwaliteit van de ploeg en de sfeer in het stadion. De match eindigde op 1-1 na een doelpunt in de allerlaatste seconden van OHL-vleugelspeler Nikola Storm. "OHL heeft een goed team, maar er zijn nog een aantal punten waaraan moet gewerkt worden", zei de gewezen coach van Leicester en Newcastle United. "Zo moeten we creatiever worden en de ruimte beter benutten, zodat er meer opties ontstaan voor het geven van passen en het creëren van meer kansen. In bepaalde periodes van de match was ook het tempo veel te laag. Er is nog werk aan de winkel, maar we zijn nog maar twee dagen in Leuven en verschillende spelers zijn ook nog maar pas gearriveerd. De ploeg toonde na de 0-1 wel veel karakter en scoorde verdiend de gelijkmaker."



Ondanks het feit dat hij jarenlang coachte in de grote stadions van de Premier League vond Pearson ook zijn eerste kennismaking met het kleine stadion van OHL en het publiek (er daagden iets meer dan 6.000 toeschouwers op) best prettig. "Overal ter wereld creëert voetbal passie en dat is wat ons verbindt over de verschillende naties heen. De sfeer in het stadion vandaag was geweldig. We gaan er alles aan doen om een ploeg te bouwen waarop de fans heel fier kunnen zijn", besloot Pearson.