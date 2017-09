Football Talk: Pech voor Anderlecht - Mazzu moet puzzelen - Mijlpaal voor Maes

De voetbalredactie

Mazzu met zorgen Bij Charleroi is Marinos (trap op de enkel in de bekermatch) onzeker voor de topper tegen Club Brugge. Vermits de kern een doublure op rechtsback mist, zal Mazzu in geval van nood een beroep moeten doen op middenvelder Hendrickx of centrale verdediger Zajkov om die positie in te vullen. Diandy speelt tegen Club zijn 200ste match in eerste klasse (Anderlecht, OHL, Charleroi, Bergen en opnieuw Charleroi). (AR/JSe) © photo news.

200ste competitiematch voor Maes bij Lokeren Morgen coacht Peter Maes tegen Standard voor de 200ste keer een competitiewedstrijd van Sporting Lokeren. Hadden we 't hem niet gezegd, hij had er in de verste verte niet aan gedacht.



"Ik sta er niet zo bij stil, kijk niet echt naar statistieken en ben niet met mezelf bezig", vertelt hij ons. "Maar als ik er dan, zoals nu door jullie, op word gewezen, denk ik toch even van: 'Godverdomme, Maes, je zit al aan 200 in Lokeren, en je coacht nog altijd even gedreven als in die eerste match.' Dat stemt me dan heel tevreden. Ik heb nog altijd dezelfde drive als in het prille begin. Ik blijf een winner, heb nog altijd dezelfde ambitie om het zo goed mogelijk te doen. Ik wou altijd al een trainer worden die dacht op lange termijn. Over een langere periode samen kunnen werken met mensen. Want ik ben een teamplayer. Als je dat niet bent, kan je nergens langer blijven dan 1 tot 2 jaar." (MVS)