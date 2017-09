UEFA stelt ultieme deadline Eurostadion op 20 november: "Het is 5 voor 12"

JB/NV

Voor het eerst geeft de UEFA toe alternatieven te zoeken voor Brussel als gaststad voor het EK 2020. "Het is nu echt vijf voor twaalf", zegt de voetbalbond. Op 20 november moet er definitief duidelijkheid zijn over het Eurostadion. Bouwheer Ghelamco zegt dat het lot van dat stadion afhangt van de Vlaamse overheid.

Het is de bedoeling dat er drie groepswedstrijden en een achtste finale in Brussel doorgaan, maar het dossier van het Eurostadion heeft ondertussen zodanig veel vertraging opgelopen dat er vervanging is gezocht. De UEFA heeft het over een "versnelde procedure voor het vinden van vervanging". Tegen 20 november wordt een planning verwacht voor de constructie van het Eurostadion. Stockholm, Cardiff en het Wembley-stadion in Londen komen in aanmerking om Brussel te vervangen. "Maar wij rekenen nog altijd op Brussel", blijft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin positief. Het EK gaat in 2020 in dertien verschillende landen door. Londen ontvangt de halve finales en de finale.



"Als er nog één of twee oranje knipperlichten zijn, dan kan er beslist worden dat we onze kandidatuur verliezen", aldus Dimitri Huygen, projectmanager van de vzw Euro 2020.