Mylan Carrasco wil via Geel in voetsporen broer treden: "Hij heeft een sterker karakter, ik ben kalmer"

Ze lijken als twee druppels water op elkaar. Maar waar Yannick Carrasco (24) niet meer weg te denken is bij Atlético Madrid en de Rode Duivels, is 'kleine' broer Mylan Carrasco (22) nog volop aan de weg aan het timmeren. Met Geel kan hij zich zich vanavond alvast tonen aan de buitenwereld.

Geel is ook de reden waarom de jongste Carrasco deze zomer terugkeerde van Madrid, waar hij anderhalf jaar bij de reserven van Atlético speelde. Om naam te maken voor zichzelf. "Mijn familienaam vind ik een voordeel, omdat ik op die manier trots kan zijn. Maar ook een nadeel, omdat ik zo vaak vergeleken word. Ik wil mijn eigen weg afleggen. Die van Mylan, niet van Yannick Carrasco. Maar het is nu eenmaal mijn broer." En er zijn ook veel gelijkenissen. Niet alleen fysiek, ook als voetballer. Mylan is immers ook een flankaanvaller die zowel links als rechts uit de voeten kan. "Al speel ik nu ook als spits."



Ooit vertelde Yannick dat ze beiden evenveel talent hadden, maar dat Mylan zijn mentaliteit moest wijzigen. "Hij heeft een sterker karakter, ja", knikt Mylan. "Ik ben kalmer. Maar ik besef dat ik dat moet veranderen, als ik het wil maken."



Bij Geel is hij ondertussen wel al titularis. Met als hoogtepunt zijn twee goals tegen Berchem anderhalve week geleden. "Nu moet ik me blijven verbeteren, om dan volgend seizoen of binnen twee jaar een stap hogerop te kunnen zetten."



