Football Talk: Anderlecht speelt CL-matchen voor vol huis - Van leukemie genezen doelman opnieuw onder de lat

20/09/17 - 17u35

Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische clubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk (FT).

Anderlecht speelt groepswedstrijden Champions League voor vol huis RSC Anderlecht zal zijn groepswedstrijden in de Champions League in een uitverkocht Constant Vanden Stock-stadion afwerken. Op zijn website bevestigt de landskampioen dat de drie thuismatchen volledig uitverkocht zijn.



"Via de ticketing werd zopas bevestigd dat alle mini-abonnementen voor de drie thuiswedstrijden in de UEFA Champions League volledig uitverkocht zijn. Dat betekent dus dat het Astridpark volledig zal vollopen voor de duels tegen Celtic (27/9), Paris Saint-Germain (18/10) en Bayern München (22/11). Voor die drie wedstrijden zullen er bijgevolg dan ook geen losse tickets meer aangeboden worden", klinkt het.



Anderlecht verloor op de eerste speeldag met 3-0 op het veld van Bayern München. In de andere match van groep B won PSG met 0-5 van Celtic. Lees ook

© photo news. Noem het gerust een mirakel. Doelman Miguel Van Damme die 15 maanden nadat leukemie werd vastgesteld vanavond tegen Racing Genk opnieuw onder de lat staat bij Cercle Brugge. "De combinatie van mijn doorzetting en een portie geluk."



Ze zijn ontzettend schaars, de topsporters die na een levensbedreigende ziekte nog terugkeren op het hoogste niveau. De 23-jarige Miguel Van Damme is één van hen. Na een maandenlang gevecht tegen leukemie staat de Jabbekenaar vanavond voor zijn eerste officiële wedstrijd sinds april 2016. "Ik had niet gedacht om nu al zo ver te staan", aldus de derde doelman die Nardi (rust) en Vandenbussche (ziek) komt vervangen. "Ik had als doel om tijdens de winterstage een eerste wedstrijd te spelen. Intussen heb ik al twee matchen met de beloften afgewerkt en groei ik stilaan naar mijn vorm van weleer. Ik zit enkele maanden voor op schema, maar moet nog steeds uitkijken voor een terugval."



Dat hij vanavond opnieuw in doel staat, zal ongetwijfeld heel wat emoties losmaken in het Jan Breydelstadion. "Dit zal vooral na de match naar buiten komen, want eerst moet ik mij concentreren. Ik heb nu al gezonde stress, maar mijn teamgenoten zullen me ongetwijfeld op mijn gemak stellen. Mijn vrouw Kyana en heel wat vrienden komen kijken. Ook voor hen is dit fantastisch, ze hebben mij in deze donkere periode altijd gesteund."



"Mijn terugkeer is een combinatie van mijn doorzetting, een portie geluk en het karakter van een topsporter. Maandenlang heb ik gevochten om dit moment te mogen meemaken. Het zwaarste is achter de rug. Voorlopig onderga ik maandelijks nog een lichte chemokuur ter controle, maar daar ervaar ik geen hinder van. Ik voel me stilaan de oude en hoop dat vanavond te kunnen laten zien. Al zal ik er ook met volle teugen van genieten", aldus Van Damme. (TTV) © photo news.

Stuivenberg wijzigt systeem, pech voor Trossard Racing Genk creëerde de afgelopen wedstrijden amper kansen en dat resulteerde in slechts drie goals in de laatste vier matchen. Voor de bekermatch tegen Cercle Brugge is Albert Stuivenberg van plan om het over een andere boeg te gooien en schakelt hij mogelijk om naar een 4-4-2. Samatta zou daarbij naast Ingvartsen in de spits lopen. Heynen en Pozuelo moeten voor de toevoer zorgen en staan samen op het middenveld, Benson en Schrijvers bezetten de flanken. Achterin krijgt Khammas waarschijnlijk de voorkeur op Uronen. Berge, Buffel en Malinovskyi vallen naast de ploeg.



Racing Genk zal het tot begin november zonder Leandro Trossard moeten stellen. De flankaanvaller stond al sinds midden augustus langs de kant met een spierscheur in de dij. Tijdens zijn revalidatie heeft hij op training een nieuwe spierscheur opgelopen op dezelfde plaats. Hij is opnieuw zes weken out, Genk moet het dus zeker tot begin november zonder Trossard doen. © photo news.

Lokeren Söder verzwikte op het einde van de training zijn enkel en is out voor vanavond. Mingiedi (sleutelbeen) viel uit in de beloftenmatch. Later deze week wordt beslist of hij geopereerd moet worden. Ook Ticinovic blesseerde zich. Belofte Amine Benchaib krijgt een basisplaats vanavond tegen Beerschot. (MVS)

Waasland-Beveren Schryvers (verrekking hamstrings) viel gisteren uit op training. (MVS)

Zulte Waregem Bekerhouder Zulte Waregem wil opnieuw iets neerzetten in de Croky Cup. Al biedt het duel tegen traditieclub FC Luik vooral een kans om te roteren, te midden van een drukke periode met Europees voetbal. Francky Dury kiest wellicht voor een stevige 'B-ploeg'. Timothy Derijck is geschorst. Aaron Leya Iseka geraakt dan weer niet tijdig fit door een kneuzing aan de knie. Nieuwkomer Andy Faustin haalt voor het eerst de selectie. Voor FC Luik, de eerste kampioen in 1896, is de komst van Essevee een hoogdag. Sportief directeur Gaëtan Englebert, ex-Club Brugge, glundert: "We willen tonen dat we niet thuishoren in de tweede amateurliga. Maar voor één keer ligt de druk niet bij ons." Ook de trainer van Luik is een oude bekende: Dante Brogno. "Hij is nog steeds dezelfde als op het veld", lacht Englebert. "Af en toe moet ik hem kalmeren." (VDVJ)