CEO KBVB: "Wij hebben nood aan een nieuw stadion"

Door: redactie

20/09/17 - 00u21

Koen De Brabander. © photo news.

Koen De Brabander, de CEO van de Belgische voetbalbond (KBVB), heeft aan persagentschap AP laten weten dat de Belgische voetbalbond absoluut nood heeft aan een nieuw stadion. Vorige week raakte bekend dat de UEFA en de KBVB in Brussel topoverleg hielden over het nog te bouwen Eurostadion.

De UEFA zou zich zorgen maken over het feit of het Eurostadion, dat één van de speelsteden voor het EK in 2020 moet worden, wel op tijd klaar zal geraken. De eerste steen van het bouwproject moet nog altijd gelegd worden.



De Brabander benadrukte dat het nieuwe stadion heel belangrijk is voor de toekomst van het Belgisch voetbal. "We hebben een groep talentvolle spelers en die hebben een nieuw stadion nodig om hun wedstrijden in te spelen", legde De Brabander uit. "Zelfs als we de deadlines van de UEFA niet halen, zullen we de procedures verderzetten. Het Koning Boudewijnstadion is intussen al twee maal gerenoveerd. Het stadion voldoet niet meer aan onze vereisten."



Michael Verschueren, bestuurslid van de UEFA Club Competitions SA en de European Club Association, liet twee weken geleden weten dat de UEFA wacht tot november met het zoeken naar andere speelsteden. Wales en Frankrijk zouden kandidaten zijn om Brussel te vervangen.