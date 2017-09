Red Flames openen WK-kwalificatiecampagne met monsterzege tegen Moldavië

TLB

Cayman en Wullaert waren goed bij schot. © photo news.

De Red Flames (FIFA 23) zijn met een klinkende zege aan hun kwalificatiecampagne voor het WK van 2019 in Frankrijk begonnen. De nationale vrouwenvoetbalploeg won in Leuven met zware 12-0-cijfers tegen Moldavië (FIFA 86). Spitsen Janice Cayman en Tessa Wullaert konden hun doelpuntentotaal flink opkrikken. Cayman scoorde vier keer, terwijl Wullaert er drie in het mandje legde. Zij hadden zo meteen een stevig aandeel in de grootste zege ooit voor de Red Flames, die in 2014 Griekenland al eens met 11-0 hadden verslagen.