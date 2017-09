Beerschot Wilrijk slaat al kloofje na nipte zege bij Cercle Brugge

YP

10/09/17 - 18u26 Bron: Belga

Messoudi zorgde voor de enige goal. © belga.

Proximus League Beerschot Wilrijk heeft vandaag de topper van de vijfde speeldag in de Proximus League tegen Cercle Brugge gewonnen. De Kielse Ratten wonnen in Brugge met 0-1.

Mo Messoudi (65.) tekende in de tweede helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Cercle moest in het slot nog met tien verder na rood voor Omolo.



Oud-Heverlee Leuven trapte vrijdag de speeldag af met een 2-0 zege tegen Tubeke. Gisteren deelden Lierse en Westerlo de punten (2-2) en haalde Union fors uit tegen Roeselare (4-0).



Beerschot Wilrijk voert de stand aan met dertien punten, dat zijn er al vier meer dan eerste achtervolger Cercle. OH Leuven (8 punten) is derde, voor Union en Roeselare (elk 7 punten). Op de zesde plaats staat Lierse (4 punten), dat de buren uit Westerlo (3 punten) voorblijft. Tubeke sluit de rij met twee punten.