Lierse en Westerlo delen de punten

9/09/17 - 21u05 Bron: Belga

Lierse en Westerlo hebben vanavond op de vijfde speeldag in de tweede klasse (1B) 2-2 gelijk gespeeld.

In de derby kwam Lierse voor de pauze op het Lisp 1-0 voor via een strafschop van Camargo, Jens Naessens zorgde echter al snel voor de gelijkmaker. Bij de rust stond het 2-1 na een rake kopbal van Binst. Na de pauze kwamen de bezoekers na rood voor Van den Bogaert met een man minder te staan, maar de gelijkmaker viel toch nog via Naessens, die van op de stip de 2-2-eindstand op het bord zette.



Westerlo laat met drie punten uit vijf wedstrijden de rode lantaarn aan Tubeke (2), dat vrijdagavond met 2-0 verloor op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Lierse staat op een gedeelde vijfde stek met vier punten. Vanavond mag Union nog gastheer spelen voor Roeselare. Cercle Brugge en leider Beerschot Wilrijk sluiten zondag de vijfde speeldag af.