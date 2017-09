La Louvière staat (met grote tegenzin) thuisvoordeel af in bekerduel tegen Charleroi

Bewerkt door: XC

La Louvière, tegenwoordig uitkomend in de tweede amateurdivisie, heeft op haar website laten weten dat het haar thuisvoordeel in de zestiende finales van de Beker van België moet afstaan aan eersteklasser Sporting Charleroi.

"De Belgische voetbalbond en (televisiezender) RTL hebben de beslissing om de partij te laten doorgaan in het Stade du Pays de Charleroi geformaliseerd", laat La Louvière weten. "En dit ondanks de belofte van de stad La Louvière om ervoor te zorgen dat het Tivolistadion over de (voor televisie-uitzendingen) benodigde 800 lux verlichting zou beschikken. De club betreurt deze beslissing ten zeerste. Deze beslissing houdt geen rekening met de loting, schendt de sportethiek, beïnvloedt de uitslag van de wedstrijd, benadeelt het amateurvoetbal en doet het enthousiasme van veel inwoners van La Louvière teniet."



"De club betreurt ook de wijze waarop de beslissing tot stand is gekomen", gaat de Henegouwse club verder. "Charleroi maakte op dinsdag al officieel bekend dat de wedstrijd bij hen zou doorgaan, terwijl onze club pas officieel op woensdag op de hoogte werd gesteld. Bovendien hebben noch de Belgische voetbalbond noch RTL enige moeite gedaan om het probleem met ons te bespreken. Dialoog en transparantie zouden ervoor hebben kunnen zorgen dat deze bekerontmoeting zijn magie had kunnen behouden."