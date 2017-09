Belgische beloften komen niet verder dan 0-0 tegen Turkije

MDB

5/09/17 - 21u56 Bron: Belga

De Belgische beloften zijn er niet in geslaagd om de drie punten thuis te houden in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. In het stadion van OH Leuven bleven de troepen van coach Johan Walem op een 0-0-gelijkspel steken. Na twee wedstrijden tellen de jonge Duivels nu vier punten uit twee wedstrijden.