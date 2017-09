Belgische voetbalbond schorst White Star Brussel

Bewerkt door Glenn Van Snick

5/09/17

White Star Brussel is geschorst van alle sportactiviteiten, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag. De club uit de tweede amateurreeksen moest voor gisterenmiddag de lonen van ex-spelers Jordi Belin en Leandro Bailly uitbetalen, maar is daar niet in geslaagd.