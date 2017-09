Belgische U19 verliezen van Portugal

Bewerkt door Glenn Van Snick

4/09/17 - 19u21 Bron: Belga

© Twitter Belgianfootball.

De Belgische nationale voetbalploeg onder 19 jaar heeft vandaag op een vriendschappelijk toernooi in Finland zijn derde wedstrijd verloren. Portugal was in Seinäjoki met 3-1 te sterk.

Leao (42.) en Trincao (74.) bezorgden Portugal een dubbele voorsprong. Jelle Bataille (87.), die actief is bij KV Oostende, milderde voor de jonge Rode Duivels, maar in de toegevoegde tijd deed Dju (90.+1) met de 3-1 de boeken toe.



De ploeg van bondscoach Gert Verheyen won eerder op het toernooi tegen Nederland (2-1) en Finland (2-0). Het team bereidt zich voor op de eerste EK-kwalificatieronde, tussen 8 en 14 november, in Macedonië. De U19 treffen er Liechtenstein, Macedonië en Zwitserland. Een plaats bij de eerste twee in de groep levert een ticket op voor de eliteronde in de tweede seizoenshelft. De groepswinnaars van de eliterondes plaatsen zich voor het EK, in juli 2018 in Finland.