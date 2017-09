Jérémy Taravel (Cercle Brugge) riskeert een speeldag schorsing

MDB

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag één speeldag schorsing en 100 euro boete gevorderd tegen Jérémy Taravel. De centrale verdediger van Cercle Brugge werd op de vierde speeldag van de heenronde in de Proximus League (1B) rechtstreeks uitgesloten.

Taravel werd zaterdag in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Lierse "voor een brutale fout die de fysieke integriteit van de tegenstander duidelijk in gevaar kon brengen" van het veld gestuurd. De dertigjarige Fransman maaide Lierse-winger Ivan Yagan op het uur met een onbesuisde tackle onderuit. Indien Cercle het strafvoorstel van het Bondsparket aanvaardt, kijkt Taravel tijdens de thuiswedstrijd tegen leider Beerschot Wilrijk (10/09) geschorst toe.



De centrale verdediger werd in de afgelopen zomermercato weggeplukt bij eersteklasser AA Gent.