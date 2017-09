Tubeke en Union houden elkaar in evenwicht

Bewerkt door: XC

Tubeke en Union hebben elkaar op de vierde speeldag in de heenronde van de Proximus League (1B) in evenwicht gehouden. De partij eindigde op een doelpuntloos gelijkspel. Bij de thuisploeg werd Hugo Videmont in de slotfase met zijn tweede gele kaart uitgesloten.