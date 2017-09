Westerlo en OHL in evenwicht na dolle beginfase

Bewerkt door: PL

2/09/17

Benji De Ceulaer (links) scoorde de openingsgoal in een dolle beginfase. © belga.

Westerlo en Oud-Heverlee Leuven hebben op de vierde speeldag in de heenronde van de Proximus League (1B) de punten gedeeld. De wedstrijd in 't Kuipje eindigde op 2-2.

De eindstand stond na exact zeventien minuten al op het bord. Benji De Ceulaer (3') zette 'Westel' op 1-0, Thomas Azevedo (11') prikte de gelijkmaker tegen de netten. Jens Naessens (15') bezorgde Westerlo een nieuwe voorsprong, al stond ook die slechts korte tijd op het scorebord. Tony Watt (17') bracht OHL op gelijke hoogte. Er vielen nadien geen goals meer, ook niet meer na rood in de slotfase voor Maxime Annys (Westerlo) en David Hubert (OHL).



Beerschot-Wilrijk, dat vrijdagavond imponeerde met een 0-4 zege op Roeselare, voert de stand in 1B aan met tien punten. OHL (5 punten) bekleedt de vierde stek, terwijl Westerlo (2 punten) zijn seizoensstart gemist heeft en zevende en voorlaatste staat.



Later op de avond neemt Cercle Brugge het in eigen huis op tegen Lierse. Zondag maakt Union de verplaatsing naar Tubeke.